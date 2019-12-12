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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..حملة أمنية على أطراف مكة تطيح بـ 65 مخالف لنظامي العمل والإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نفذت شرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية موسعة على أطراف العاصمة وقرى مركز الزيمة ، أسفرت عن القبض على 65 مجهول الهوية ومخالف لأنظمة العمل والإقامة .
وفاجأت قوات الضبط الإداري بشرطة مكة المكرمة المخالفين وداهمتهم في مواقعهم بمعاونة المواطنين الذين أرشدوهم عن مواقعهم ودوريات المجاهدين ، بعد منتصف ليل أمس واستمرت الحملة حتى ساعات الفجر الأولى .
وتم تسليم المتهمين لمقر الضبط الإداري بالنسيم ، على أن يتم ترحيلهم لمركز الإيواء بالشميسي وفقاً للإجراءات النظامية .
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