شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..حملة أمنية على أطراف مكة تطيح بـ 65 مخالف لنظامي العمل والإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت شرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية موسعة على أطراف العاصمة وقرى مركز الزيمة ، أسفرت عن القبض على 65 مجهول الهوية ومخالف لأنظمة العمل والإقامة .

وفاجأت قوات الضبط الإداري بشرطة مكة المكرمة المخالفين وداهمتهم في مواقعهم بمعاونة المواطنين الذين أرشدوهم عن مواقعهم ودوريات المجاهدين ، بعد منتصف ليل أمس واستمرت الحملة حتى ساعات الفجر الأولى .

وتم تسليم المتهمين لمقر الضبط الإداري بالنسيم ، على أن يتم ترحيلهم لمركز الإيواء بالشميسي وفقاً للإجراءات النظامية .

Advertisements