شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ظهور مستهتر جديد ببيشة يقود حافلة الطالبات بـ«مشاهدة الأفلام» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يبدو أن استهتار سائقي حافلات الطلاب ببيشة أصبحت ظاهرة ، إذ ظهر سائق وافد يقود حافلة الطالبات أثناء مشاهدة الأفلام على جواله غير مبال بتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر . ووثق مقطع فيديو مخالفة السائق الذي يحمل الجنسية الآسيوية ، بينما تحقق إدارة جامعة بيشه معه . Advertisements وكانت بيشة قد شهدت قبل أيام واقعة مشابهة لسائق وافد يحمل الجنسية الآسيوية أيضاً يقود حافلة الطالبات بقدمه ، وقام رجال المرور بالقبض عليه . إقرأ أيضاً :

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