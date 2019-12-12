شكرا لقرائتكم خبر عن زوجته استغلت انغماسه في اللحظات الحميمية معها، فطلبت منه فعل هذا الأمر.. فأوقف نشوته وقتلها بطريقة لا تخطر على بال! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زوج قتل زوجته أثناء الجماع معها وهو وسط العلاقة الحميمة معها، لانها إستغلت الفرصة أثناء الجماع وطلبت منه عدة طلبات، فغضب وقام بقتلها أثناء الجماع بضربها علىر أسها بقوة.

القصة بدأت عندما عثر الأهالى في المنطقة على جثة المجني عليها داخل كيس بدون ملابس بأحد الشوارع في محافظة البحيرة في مصر.

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زوجته استغلت انغماسه في اللحظات الحميمية معها، فطلبت منه فعل هذا الأمر.. فأوقف نشوته وقتلها بطريقة لا تخطر على بال!



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وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف غموض الجريمة، والقبض على الزوج الذي أدلى باعترفات تفصيلية حول الجريمة.

وقال إنه متزوج من المجني عليها منذ فترة ويوم الحادث أثناء ممارسة العلاقة الزوجية طلبت منه بعض الأموال والطلبات ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بقتلها.

وتابع المتهم في التحقيقات، أن زوجته “كثيرة الطلبات”، وبعد أن طلبت منه أموالا قام بضربها على رأسها بعصا، مضيفًا أنها سقطت جثة هامدة، فقرر التخلص منها بوضعها في “جوال” بدون ملابس وتركها بأحد الشوارع بـ”وادي النطرون”.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.