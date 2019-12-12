بلدية ينبع تُزيل مبناها الذي أنشئ قبل نصف قرن.. وتعتزم إزالة سوق الخضار

بدأت بلدية محافظة ينبع أمس (الأربعاء)، في إزالة المبنى الحكومي القديم الخاص بها والذي أنشئ قبل نصف قرن، مبينةً أنه آيل للسقوط.

وقال رئيس بلدية ينبع فهد المشعان وفقاً لـ”عكاظ”، إن التقارير الهندسية أثبتت أن المبنى خطر وقديم ويسبب تشوهاً بصرياً، لافتاً إلى أن البلدية انتقلت إلى مبنى آخر لحين استكمال مبناها الجديد في كورنيش المحافظة.

وفي سياق متصل، أعلنت بلدية المحافظة عن اعتزامها إزالة أسواق الخضار؛ لقرب افتتاح سوق الخضار المركزي الجديد، داعيةً جميع المستأجرين إلى مراجعة الإدارة لتحديث البيانات والوقوف على إعدادات التسجيل قبل نهاية يوم دوام اليوم الخميس.