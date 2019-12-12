أخر تطورات قضیة استئصال الغدة التناسلیة للطفل نهار.. ووالده يطلب هذا الأمر

قررت الهيئة الطبية الشرعية، تأجيل جلسة النظر في الدعوى التي رفعها والد الطفل نهار الحارثي، ويتهم فيها مجمع الملك فیصل الطبي بالطائف بالتسبب في استئصال إحدى غدتیه التناسلیتین.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المحكمة أجلت القضية إلى الأسبوع المقبل بعدما استمعت إلى الشهود ووالدة الطفل.

وأشارت إلى أن والد الطفل طالب المحكمة باستدعاء مدير المستشفى؛ لعدم قيامه بالواجب المترتب عليه عند التقدم بالشكوى.