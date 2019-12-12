قررت الهيئة الطبية الشرعية، تأجيل جلسة النظر في الدعوى التي رفعها والد الطفل نهار الحارثي، ويتهم فيها مجمع الملك فیصل الطبي بالطائف بالتسبب في استئصال إحدى غدتیه التناسلیتین.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المحكمة أجلت القضية إلى الأسبوع المقبل بعدما استمعت إلى الشهود ووالدة الطفل.
وأشارت إلى أن والد الطفل طالب المحكمة باستدعاء مدير المستشفى؛ لعدم قيامه بالواجب المترتب عليه عند التقدم بالشكوى.
كانت هذه تفاصيل خبر أخر تطورات قضیة استئصال الغدة التناسلیة للطفل نهار.. ووالده يطلب هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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