ارتفاع سهم أرامكو لليوم الثاني على التوالي.. والشركة تتجه لبلوغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار اليوم

أظهرت بيانات “رفينيتيف” أن سعر سهم أرامكو السعودية قفز عشرة بالمائة لليوم الثاني على التوالي ليبلغ 38.7 ريال (10.32 دولار) في مزاد ما قبل فتح السوق، مما يشير إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار، حين يبدأ التداول على أسهمها اليوم الخميس وفق “رويترز”.

وارتفعت أسهم عملاق النفط بالحد الأقصى المسموح به البالغ عشرة بالمائة فوق سعر الطرح العام الأولي في باكورة تداولاتها ببورصة الرياض يوم الأربعاء، لتغلق عند 35.2 ريال، مما منح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار، قرب القيمة البالغة تريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأمس الأربعاء أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 67.30 نقطة ليقفل عند مستوى 8133.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركة أرامكو الأكثر ارتفاعاً، والأكثر نشاطاً بالكمية، والأكثر نشاطاً في القيمة.