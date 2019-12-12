«بلدي» تطلق خدمات «التفويض الإلكتروني» للمنشآت

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، خدمة التفويض البلدي إلكترونيًّا، مشيرةً إلى أنها خدمة تهدف إلى توثيق عمليات تفويض المنشآت إلكترونيًّا، واستخدام هذا التفويض في الخدمات التي تقدمها منصة (بلدي).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الهدف من الخدمة هو تسهيل خدمات التفويض للمنشآت التجارية التي ترغب في تفويض ممثليها أو التي ترغب في الاستفادة من خدمات التراخيص التجارية البلدية التي تقدمها الوزارة، وتأتي تيسيرًا على المستفيدين ودعمًا للأنشطة التجارية المختلفة وتحفيزًا على الاستثمارات.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن آلية الاستفادة من الخدمة تكون عبر تسجيل دخول الموقع الإلكتروني لمنصة بلدي عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار (خدمات بلدي)، تليها خدمات التفويض البلدي الإلكتروني، واختيار خدمات مدير الحساب، ثم اختيار أيقونة منشأتي، ثم إضافة مفوِّض وتسجيل بياناته ومعلوماته للاعتماد، وتسجيل الفترة الزمنية للتفويض.

وأكدت الوزارة أن الخدمة تتيح للمنشآت التجارية استعراض المنشآت المفوضة، والمنشآت التي منح التفويض عليها لممثلين آخرين، وإضافة مفوضين أو إلغاءهم، وتعديل صلاحيات التفويض وفترات التفويض، إضافةً إلى تحويل طلبات التفويض بين المفوضين والاستعلامات.