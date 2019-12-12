اليوم.. بدء تطبيق مخالفتي «الحزام واستخدام الجوال» بالطائف

بدأ المرور السعودي، اليوم الخميس، في تشغيل نظام الرصد الآلي لمخالفتي ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة، في محافظة الطائف.

وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت -في وقت سابق- اكتمال تركيب كاميرات المراقبة بالطرق الرئيسة في الطائف.

يذكر أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.