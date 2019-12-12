مسؤول عراقي: استعدادات لافتتاح منفذ عرعر التجاري مع السعودية

كشف مسؤول عراقي، اليوم الخميس، عن آخر استعدادات الحكومة العراقية لافتتاح منفذ عرعر التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية.

وأفاد مدير هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، بأنه سيتم افتتاح المنفذ التجاري مع المملكة في 20 ديسمبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن «العقابي» قوله: «بمنحة سعودية قيمتها 50 مليون دولار، تمكنا من بناء المنفذ».

وبيَّن «العقابي» -وفق وكالة الأنباء الألمانية- أن هيئة المنافذ نجحت في بناء منفذ عرعر النموذجي، وسيفتتح في 20 ديسمبر لـ«أغراض تجارية ومرور المسافرين».

وتتضمن خطة الهيئة «إعلان بعض المنافذ الحدودية كفرص استثمارية بجانب اعتماد المنح والمساعدات من المنظمات الدولية».

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ويعد منفذ عرعر التجاري هو أول منفذ حدودي يُفتتَح بين العراق والسعودية بعد إغلاقه لسنوات ويتم افتتاحه جزئيًّا أمام حركة الحجاج سنويًّا.

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