للعام الرابع.. جامعة الملك عبدالعزيز الأولى عربيًّا

حققت جامعة الملك عبدالعزيز إنجازًا كبيرًا بتحقيقها المركز الأول عربيًّا حسب التصنيف العالمي للجامعات لعام 2020م، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وذكرت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنها حققت المرتبة الأولى عربيًّا حسب التصنيف العالمي للجامعات.

بينما ذكر الحساب الرسمي لإمارة مكة على موقع تويتر، أن جامعة الملك عبدالعزيز حققت المرتبة الأولى عربيًّا للعام الرابع على التوالي، حسب تصنيف التايمز للتعليم العالي.

ووفق التصنيف العالمي للجامعات، جاء في المركز الثاني عربيًّا، جامعة الفيصل، وفي المركز الثالث جامعة الإمارات العربية المتحدة، وفي المركز الرابع جامعة خليفة بالإمارات، وفي المركز الخامس الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا، وفي المركز السادس الجامعة الأمريكية ببيروت، وفي المركز السابع جامعة قطر، وفي المركز الثامن جامعة أسوان بمصر، وفي المركز التاسع جامعة المنصورة بمصر، وفي المركز العاشر جامعة الملك سعود.

أما على المستوى العالمي فقد تصدرت جامعة أكسفورد ببريطانيا القائمة للعام الرابع على التوالي، وجاء بعدها في المركز الثاني جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، ثم جامعة كامبردج ببريطانيا، وجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، وجامعة ماساشوستس بالولايات المتحدة، وجامعة برنستون بالولايات المتحدة، وجامعة هارفارد بالولايات المتحدة.