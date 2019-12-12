بالصور.. طالبة سعودية الأولى عالميًّا في «الحساب الذهني»

حصدت الطالبة جمانة هذلول الهذلول، من الابتدائية 62 بالمدينة المنورة، المركز الأول على مستوى العالم في برنامج «يوسي ماس» للحساب الذهني المقام في كمبوديا للعام 2019.

وحققت الهذلول المركز الأول ضمن 12 طالبًا وطالبة حصدوا المركز الأول على مستوى العالم، في برنامج «يوسي ماس» وهو برنامج للحساب الذهني يوجد في أكثر من 80 دولة حول العالم، ويهدف لتنمية المهارات الذهنية للأطفال من عمر 4 إلى 13 سنة بنين وبنات.

وخلال برنامج «يوسي ماس» يحل الطالب مجموعة محددة من المسائل الرياضية في زمن قصير محدد، متنافسًا مع عدد من الطلاب، وتعتمد المسابقة على مهارات الذكاء الذهني والإبداع والسرعة والدقة.

واشتركت الطالبة جمانة هذلول الهذلول من الابتدائية 62 بالمدينة وفازت بالمركز الأول على مستوى العالم من أصل 4710 طلاب شاركوا في الاختبار.