«الصخَري»: حالة جوية متفاوتة الأمطار على 12 منطقة ومدينة

توقَّع الباحث في الأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم، حالة جوية مطرية ابتداءً من ظهيرة الخميس ١٥ ربيع الآخر/ ١٢ ديسمبر حتى صباح الجمعة .

وقال الصخري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن الحالة المطرية متفاوتة في كميات الهطول قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة على (أجزاء) من عسير والباحة ومكة والمدينة وحائل ورفحاء وحفر الباطن والصمان والدهناء والقصيم والرياض والشرقية».

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم: إنَّ مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة. مشيرة إلى أنَّ الحالة السابقة تمتد إلى مناطق القصيم، وحائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

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كما توقعت هيئة الأرصاد، تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنَّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أمَّا عن حالة الخليج العربي، فتوقعت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.