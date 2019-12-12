«تصفية» تبدأ صرف مستحقات مساهمي الصفوة ونخيل البحيرات

أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية)، اليوم الخميس، صرف أرباح المساهمين في مخططي الصفوة بأبحر الشمالية، ونخيل البحيرات بمكة المكرمة؛ وذلك بعد أن صُرِفَتْ رؤوس الأموال، في وقت سابق، عقب بيع قطع أراضي المشروعين بقيمة إجمالية بلغت 666 مليون ريال.

وأكد الأمين العام ‏‏‏‏‏‏‏‏للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، صرف الأرباح للمساهمين في المساهمتين المذكورتين بدءًا من اليوم الخميس، منوهًا بأن المستحقين لنسبة الأرباح المعلن عنها في مساهمة النخيل، تنطبق على الذين ساهموا قبل استغراق مساحة أرض المساهمة وفق قائمة المحاسب القانوني لها.

وأشار الشويعر إلى أنه جرى صرف رؤوس الأموال كاملة للذين ساهموا بعد الاستغراق.

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وأوضح الأمين العام لـ(تصفية) أن القرار جاء هذا بعد أن أقامت المزادات العلنية لكلتا المساهمتين، وجرى فيها بيع قطع أراضي المساهمتين، وتحصيل مبالغهما من المشترين، وإجراء الدراسات المحاسبية لضمان أفضل العوائد للمساهمين، تمهيدًا لإعادة حقوقهم.

يذكر أن (تصفية) أقامت مزادًا علنيًّا لبيع قطع مخطط الصفوة في أبريل الماضي، وبيعت فيه (428) قطعة بقيمة إجمالية تجاوزت (415) مليون ريال، كما أقامت مزادًا علنيًّا لبيع قطع أراضي مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة، وأعلنت فيه اللجنة حينها عن بيع (244) قطعة بمبلغ إجمالي تجاوز (251) مليون ريال.

وبلغ إجمالي ما استعادته لجنة المساهمات العقارية (تصفية) منذ تأسيسها حتى الآن، ما يقارب 8 مليارات ريال. ولا يزال العمل جاريًا على تصفية المساهمات العقارية المتعثرة المتبقية وإنهائها.