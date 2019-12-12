تنبيه من «الأرصاد»: هطول أمطار رعدية على جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبةً برياح نشطة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والشرقية، والرياض.

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كما توقعت هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية وأجزاء من وسط المملكة

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إنَّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة، فيما يُراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.

أمَّا الخليج العربي، فتوقعت هيئة الأرصاد، أن تكون حركة رياحه السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يُراوح ارتفاع موجه بين متر ومترين.