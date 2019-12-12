سهم أرامكو يقفز مسجلًا 38.7 ريال.. وقيمة الشركة ترتفع لـ2.06 تريليون دولار

قفز سهم شركة أرامكو اليوم الخميس، إلى النسبة القصوى، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في مزاد قبل الافتتاح، ليسجل 38.7 ريال للسهم.

ووفقًا لقيمة السهم اليوم، فإن قيمة أرامكو تصبح 2.06 تريليون دولار.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، ياسر الرميان، ذكر في وقت سابق، أن الشركة نجحت في أن تكون أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، مشيرًا إلى أنه مع الطرح أصبح لدى أرامكو 5 ملايين مساهم من مستثمرين محليين وخليجيين وأجانب.

وأضاف الرميان -خلال حفل إدراج الشركة بالبورصة أمس الأربعاء- أن إدراج أرامكو يعد نجاحًا جديدًا لإنجازاتها؛ وذلك بعد مرور 86 عامًا على تأسيسها، مؤكدًا أن اكتتاب أرامكو هو الأكبر في تاريخ البشرية.

Advertisements

واوضح الرميان أن اكتتاب أرامكو يُعزز حوكمة الشركة ومعايير الشفافية، مضيفًا أن اختيار «تداول» لإدراج أرامكو يرجع إلى مكانتها العالية.

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، أمس الأربعاء، عن نجاح الشركة في بيع أسهمها بقيمة 96 مليار ريال؛ مؤكدًا أن «الشركة ستواصل سيرها في تعزيز السلامة والمحافظة على نهجها المالي المنضبط».

وأضاف الناصر، أن عملية الطرح أكدت المكانة المتميزة لأرامكو، قائلًا: «بهذا اليوم نصنع التاريخ، وتبدأ أرامكو مرحلة جديدة من الازدهار».

وبدأت سوق الأسهم السعودية، صباح أمس الأربعاء، بالتداول على أسهم شركة أرامكو، وارتفعت أسهم أرامكو بنسبة 10% عند مطلع اليوم الأول من التداول، ليبلغ سعر السهم 35.2 ريال (9.39 دولار).