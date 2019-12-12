الحصيني: حالة ماطرة على عدة مناطق تبدأ غدًا الجمعة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة على عدة مناطق بالمملكة، تبدأ غدًا الجمعة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- حالة ممطرة متوقعة بدايتها الفعلية غدًا الجمعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم والشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان ونجران، إضافة إلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات والشام.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة الماطرة تستمر لعدة أيام، موضحًا أن الأمطار ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة.

وحول طقس اليوم الخميس، توقع الحصيني غزارة في الأمطار على الشرقية ودول الخليج العربي والشام، وكذلك نشاطًا للرياح السطحية من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والشمالية وحائل والقصيم والجوف ومكة وأقصى غرب منطقة الرياض، قائلًا: «لا أنصح بالكشتة».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض.