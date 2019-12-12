بالفيديو.. أمير الباحة ينهي «خلافًا أسريًّا» استمر 20 عامًا

أنهى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، خلافًا أسريًّا استمر نحو 20 عامًا.

وذكر الحساب الرسمي لإمارة الباحة، عبر موقع التواصل تويتر، أن الأمير الدكتور حسام بن سعود، تمكن من إنهاء خلاف بين أفراد أسرة دام 20 عامًا. ونشر حساب الإمارة مقطعًا مصورًا لاستقبال أمير الباحة أفراد الأسرتين المتخاصمتين، كما اجتمع بهم في مكتبه.

وقال أمير الباحة: «الحمد الله على ما تم.. هذا واجبنا على كل حال.. ومن المفترض أن نكون جميعًا يدًا واحدة وإخوة»، وتابع أن «كل الأسر والعائلات بها مشاكل، لكن الناس تمشي الأمور»، وأضاف أنه لا يقلق من كبار السن، بل من الشباب؛ لأنهم يتشددون في مثل هذه القضايا، معربًا عن أمله أن يكون الشباب دائمًا هم أداة الخير، فيما قال أحد أفراد العائلتين بأن ما تم ليس مستغربًا على أمير المنطقة.

وذكرت قناة «الإخبارية» أن أمير الباحة استقبل المواطن إبراهيم بن سعيد بن أحمد وأبناء أخيه، وعلى رأسهم أحمد بن محمد بن سعيد، لإنهاء الخلاف بينهم.

من جانبهم، أعرب إبراهيم بن سعيد وأبناء أخيه، عن شكرهم أمير منطقة الباحة على ما قدمه من خير في حل النزاع الأسري الذي دام نحو عقدين.