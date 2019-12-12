السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تختتم ملتقى الهيئات الدولية الصحية

الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واساختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الملتقى الأول من ملتقيات هيئات الاعتماد الدولية تحت عنوان "ملتقى الهيئات الدولية الصحية"، بمشاركة 212 مشارك ومشاركة من المملكة ودول الخليج العربي ومن مختلف دول العالم، و 28 جامعة سعودية وخليجية (حكومية وأهلية)، وخمس هيئات دولية معتمدة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.واستهدف الملتقى الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في فندق روش ريحان روتانا بمدينة الرياض، واستمر لمدة يومين، البرامج التعليمية الصحية في التخصصات التالية: (الصيدلة- التمريض- العلوم الطبية المساندة – المختبرات السريرية- الصحة العامة – التغذية والحميات) بالمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية بالمملكة.كما شهد الملتقى مشاركة نخبة من الهيئات المتخصصة في اعتماد برامج تعليم الرعاية الصحية منها: هيئة الاعتماد في تعليم التمريض "ACEN"، ومجلس الاعتماد في التعليم الصيدلة "ACPE"، والوكالة الوطنية لاعتماد علوم المختبرات السريرية "NAACLS"، وهيئة اعتماد العلوم الصحية والاجتماعية " AHPGS" ومجلس الاعتماد في تعليم التغذية والحميات "ACEND"، الأمر الذي ساهم في تعريف مؤسسات التعليم العالي بالمملكة بهذه الجهات، وبناء علاقات إيجابية معها، إلى جانب تسهيل إجراءات التقدم للاعتماد الدولي.وتضمن برنامج الملتقى سبع جلسات علمية انعقد خلال اليوم الأول ثلاث منها.وافتتحت الجلسة الأولى بكلمة معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رحب من خلالها بالحضور، مؤكداً أهمية الملتقى في التعريف بالاعتمادات والهيئات الدولية للبرامج الصحية .وأكد معاليه على دور هيئة تقويم التعليم والتدريب في إدارة ملف الاعتماد الأكاديمي والترخيص للهيئات والمنظمات المانحة لممارسة نشاطها في المملكة، وحماية قطاع التعليم العالي من الجهات غير المعتبرة دوليًا في هذا المجال.// يتبع //13:55ت م0110

عام / هيئة تقويم التعليم والتدريب تختتم ملتقى الهيئات الدولية الصحية/ إضافة أولى واخيرة

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمّال أن الملتقى يهدف بالدرجة الأولى لتعريف مؤسسات التعليم العالي بالمملكة بجهات الاعتماد الدولية المرموقة لتقنين إجراءات التقدم للاعتماد الدولي، وتبادل البيانات والمعلومات معها.

بعد ذلك ناقشت الجلسة الثانية برئاسة وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون التعليمية الدكتورة نوال الرشيد ،عرض ضوابط الحصول على الاعتماد البرامجي من جهات اعتماد دولية التي قدمتها المستشارة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتورة سمر السقاف، إضافة إلى لقاء تعريفي بالهيئات الدولية المشاركة للتعريف بنشأتها وتطورها ومجالات عملها، وتخصصها، وخبرتها الدولية، ومعايير الاعتماد الخاصة بها.

وتناولت الجلسة الثالثة برئاسة عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حامد عبدالرؤوف، التي اختتمت بها أعمال اليوم الأول حلقة نقاش عن أهم المعوقات والتحديات التي تواجه البرامج التعليمية في الاعتمادات الدولية، وقصص نجاح الهيئات الدولية في اعتماداتها خارج بلد المنشأ.

وفي اليوم الختامي للملتقى تناولت كلاً من جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فيصل تجاربهم للحصول على الاعتماد الدولي من الهيئات الدولية المشاركة في الملتقى.

كما قدم ممثلو الهيئات الدولية في الجلسة الثانية ورش عمل تخصصية لتوضيح متطلبات وإجراءات الاعتماد لكل هيئة، بالإضافة لطريقة عملهم.

واختتم الملتقى أعماله بالجلسة الثالثة، التي خصصت لتقديم الجهات المشاركة للاستشارات الفردية للمؤسسات التعليمية.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تحرص على إقامة مثل هذا النوع من الملتقيات انطلاقًا من رسالتها والتزامها بمهمة نشر ثقافة الجودة والتطوير بهدف دعم مؤسسات وبرامج التعليم العالي من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية المرموقة بما يسهم في رفع جودة مخرجاتها وإعداد كوادر بشرية متميزة لسوق العمل، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م والتي تدعو إلى صنع مجتمع معرفي مؤهل.

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