

الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس في اجتماعها الثاني من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الذي عقدته أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة .

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها على إحالة تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري , المقدم من عضوي المجلس خالد بن عبدالله العبداللطيف , ومحمد بن راشد الحميضي , استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى , والتقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة للعام المالي 1439/ 1440هـ .

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة والستين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ , استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس .

وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للعام المالي 1439/1440هـ , وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/1440هـ , وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر

السعودي للعام المالي 1439/1440هـ.

وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات .

شارك في الاجتماع معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان , ومعالي الأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

// انتهى //

13:51ت م

0109





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.