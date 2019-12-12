السعودية اليوم / محافظ ينبع يلتقى مدير مرور منطقة المدينة المنورة



ينبع 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه اليوم، مدير مرور منطقة المدينة المنورة العقيد نواف بن مرشود العتيبي.

وفي بداية اللقاء رحب محافظ ينبع بالعقيد العتيبي، وهنأه بتعيينه مديراً لمرور المنطقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

واستعرض خلال اللقاء آلية دعم مرور ينبع بالأفراد والآليات من أجل مواكبة التوسع الذي تشهده المحافظة.

وعبر العقيد العتيبي شكره وتقديره لمحافظ ينبع، مؤكداً حرص إدارة مرور المدينة المنورة وبتوجيه من مدير عام المرور على تطوير فروعها بالمنطقة بشكل عام وينبع بشكل خاص.

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13:41ت م

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