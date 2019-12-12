السعودية اليوم / فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة يختتم ورشتي عمل "الاحتياج التخصصي من الجمعيات النوعية بالمنطقة"



المدينة المنورة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، أمس، ورشتي عمل بعنوان "الاحتياج التخصصي من الجمعيات النوعية بالمدينة المنورة "، التي نظمها الفرع بالتعاون مع الجامعة الإسلامية .

واستهدفت الورشتين 120 مشاركاً من مدراء الإدارات والمؤسسات ذات العلاقة والخبراء وذوي الاختصاص من المدينة ومحافظاتها.

وتناولت الورشة عدة محاور مثل الرؤية المستقبلية للمجتمع، ورصد أبرز الجمعيات التخصصية، والتوصل إلى مبادرات مجتمعية تخدم المجتمع، فيما تضمنت الورشة تطبيقات عملية لمحاورها.

من جهة قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، شكره لكل من شارك وأسهم بهذه الورش التي تخدم الشأن المجتمعي، التي انطلقت من الرياض وصولاً إلى المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، والتي شهدت دعم ومتابعة من إمارة منطقة المدينة المنورة، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل.

// انتهى //

13:38ت م

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