

الطائف 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

طرحت أمانة الطائف ممثلة في وحدة تنمية الاستثمارات 40 كشكاً تجارياً للاستثمار بالمنطقة التاريخية وسط المدينة عبر بوابة الاستثمار البلدي فرص وشملت الاستثمارات المطروحة للاستثمار تشغيل 18 كشكاً بساحة المنطقة المركزية، وتشغيل 8 أكشاك بساحة مسجد الهادي بالمنطقة التاريخية، وتشغيل كشكين بساحة الملطاني و12 كشكاً ببرحة القزاز في المنطقة التاريخية بوسط الطائف.

كما طرحت الأمانة الكشك رقم 1 و2 بطريق الهدا للاستثمار بالإضافة الى طرح إنشاء وتشغيل كشك بحديقة نادي وج بالقمرية، حيث سيتم استقبال العطاءات المقدمة بتاريخ 26 جمادى الأولى المقبل.

من جهة آخري طرحت الأمانة منافسة استثمارية لتوريد وتشغيل 6 عربات تسالي بمحور النور (دراجات لبيع المرطبات والحلويات والمشروبات الساخنة) وذلك لتعزيز الخدمات بمحور النور وسط الطائف.

واشارت الأمانة إلى أنه بإمكان الراغبين الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة بلدي www.balady.gov.sa أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية فرص والمخصص لعرض الفرص الاستثمارية.

// انتهى //

13:35ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تطرح استثمارات بالمنطقة التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.