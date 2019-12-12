السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعاً لمناقشة تطوير العمل في إمارة المنطقة والمحافظات التابعة لها



جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً حضره معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد الغملاس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة آليات تطوير العمل في إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، وتطوير منظومة العمل عبر تكثيف برامج تدريب وتطوير منسوبي الإمارة وصولاً للارتقاء بالأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين والارتقاء الدائم بها.

وتخلل الاجتماع مناقشة سُبل تطبيق مخرجات الدراسة التي أعدها فريق مُشكل من الإمارة ومعهد الإدارة العامة، وتهدف إلى تحديث إجراءات العمل في الإمارة وسُبل تعزيز برامج التحوّل التقني في جانب التعاملات.

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13:33ت م

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