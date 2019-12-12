السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه يستقبلان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, في مقر الإمارة بجدة، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند, يرافقه عددٌ من قيادات الهيئة.

واستمع سموهما إلى نبذة عن أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها والأنشطة التوعوية والإرشادية التي تنفذها في المنطقة.

// انتهى //

13:25ت م

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