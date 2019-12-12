السعودية اليوم / "البيئة" توقع عقدًا لتنفيذ شبكات المياه بمحافظة قلوة بالباحة بأكثر من 33 مليون ريال



الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي عقدًا لتنفيذ مشروع شبكات المياه بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة بتكلفة بلغت أكثر من 33 مليون ريال، على أن يتم تنفيذه خلال 36 شهرًا من تاريخ توقيع العقد مع الشركة المخصصة لتنفيذ المشروع.

وأوضحت وزارة البيئة أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الوزارة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020م، ورؤية المملكة 2030؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بناءً على توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ويتضمن المشروع التزام الشركة المنفذة بإنشاء وإتمام عدد من شبكات المياه بمحافظة قلوة وصيانتها، وكذلك التزامها بالأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات المطلوبة لإتمام وتنفيذ المشروع.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من خلال استراتيجياتها وخططها ومبادراتها وفق رؤبة 2030 على توفير مياه الشرب لمختلف مناطق المملكة من المياه الجوفية والسطحية حسب الخصائص المميزة والنسية لكل منطقة.

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13:23ت م

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