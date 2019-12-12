

صبيا 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

دشن رئيس مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا أحمد بن جابر العقدي اليوم, فعالية مبادرة التطوع البلدي، التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك تحت شعار "يداً بيد نرتقي" بالتزامن مع اليوم العالمي ‏للتطوع.

وتضمنت المبادرة التي شارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخدمية وبعض الفرق التطوعية وعدد من الأفراد والمواطنين بالمركز تنظيف مرسى الصيادين وحديقة الواجهة البحرية وغرس عدد من أشجار الزينة والنباتات العطرية.

وأوضح رئيس بلدية قوز الجعافرة أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالوعي والمشاركة في الخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وخدمة المجتمع من خلال توسيع المشاركة التطوعية في الأنشطة البلدية، واستقطاب المتطوعين والمتطوعات كأصدقاء للعمل البلدي, منوهاً بجهود القائمين على المبادرة وأهميتها في الحفاظ على البيئة ومؤازرة الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

13:14ت م

0083





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مركز قوز الجعافرة يدشن فعاليات مبادرة التطوع البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.