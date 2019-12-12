شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الملك فهد يوزع نصف مليون مصحف خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال شهر ربيع الأول، أنه تم توزيع 153.337 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و 52.960 نسخة من الأجزاء، و1.520 نسخة من التسجيلات، و 255.338 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و101.320 نسخة من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الأول 1441هـ، وصل إلى 322.317.606 نسخة من مختلف الإصدارات.
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