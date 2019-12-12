طيران ناس ينضم إلى عضوية IATP الرائدة في صيانة الطائرات

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انضمامه إلى عضوية منظمة IATP – International Airlines Technical Pool.

وتهدف هذه المنظمة إلى تحسين أداء الإقلاع من الناحية الفنية، والعمل على تخفيض التكاليف وهو ما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس، كما ستسهل عملية التواصل مع قادة صناعة الطيران العالميين.

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وأوضح طيران ناس أنه وضع نظاماً شاملاً وممنهجاً لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار حرص الشركة وسعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.

وأشار إلى أن عضوية المنظمة في IATP تتيح العديد من المزايا من ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓير ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وتعمل IATP على تأمين ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻹﻗﻼع وﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺪات إزاﺣﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات المتعثرة.

وﺗﻬﺪف ﻣﻨﻈﻤﺔ IATP إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ Spare Parts Pool، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان وﺷﺮﻛﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات؛ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎرات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺳهولة ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺣﻼت، وتضم المنظمة 114 ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ و36 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات.