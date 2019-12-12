- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طيران ناس ينضم إلى عضوية IATP الرائدة في صيانة الطائرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طيران ناس ينضم إلى عضوية IATP الرائدة في صيانة الطائرات
منظمة تهدف لتحسين أداء الإقلاع فنيًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انضمامه إلى عضوية منظمة IATP – International Airlines Technical Pool.
وتهدف هذه المنظمة إلى تحسين أداء الإقلاع من الناحية الفنية، والعمل على تخفيض التكاليف وهو ما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس، كما ستسهل عملية التواصل مع قادة صناعة الطيران العالميين.
وأوضح طيران ناس أنه وضع نظاماً شاملاً وممنهجاً لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار حرص الشركة وسعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.
وأشار إلى أن عضوية المنظمة في IATP تتيح العديد من المزايا من ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓير ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وتعمل IATP على تأمين ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻹﻗﻼع وﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺪات إزاﺣﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات المتعثرة.
وﺗﻬﺪف ﻣﻨﻈﻤﺔ IATP إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ Spare Parts Pool، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان وﺷﺮﻛﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات؛ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎرات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺳهولة ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺣﻼت، وتضم المنظمة 114 ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ و36 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طيران ناس ينضم إلى عضوية IATP الرائدة في صيانة الطائرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.