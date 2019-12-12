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شكرا لقرائتكم حقيقة غرامة الـ 5 آلاف ريال بسبب القيادة على أكتاف الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقيقة غرامة الـ 5 آلاف ريال بسبب القيادة على أكتاف الطريق
لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفين
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد المرور السعودي على مقطع فيديو متداول ويبين رصد مخالفة القيادة عبر أكتاف الطريق، حيث تم تغريم قائد المركبة بمبلغ 5 آلاف ريال.
وقال المرور ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر حسابه بموقع تويتر، إن مخالفة القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها مدرجة ضمن جدول المخالفات رقم (5)، ويتم إزاءها فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
وتُسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل وزير الداخلية، حيث تحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة في هذا الشأن.
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