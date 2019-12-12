سهم أرامكو يرتفع بنحو 8% خلال تعاملات اليوم

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت السوق المالية (تداول) في أول خمس دقائق لجلسة اليوم الخميس، سيولة تجاوزت 5 مليارات ريال، بدعم من النشاط الملحوظ لسهم أرامكو السعودي باللحظات الأولى من الجلسة، في ثاني أيام التداول للشركة في السوق المالية بعد إدراجها أمس.

وسجل سهم أرامكو ارتفاعاً بنحو 8% بحلول الساعة الـ 11 صباحًا، ليصل إلى مستوى 38.10 ريال، فيما تخطت السيولة على سهم أرامكو حاجز الـ 8 مليارات ريال.

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وتوقع محللون أن يواصل سهم أرامكو مكاسبه القصوى، اليوم الخميس، ليقفز إلى 38.72 ريال.

وصعد سهم شركة أرامكو السعودية بالنسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي في مزاد قبل الافتتاح ليبلغ 38.7 ريال.

وبدأ أمس الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية “تداول” بالرمز 2222، حيث ارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته، كما ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو إلى 180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من التداول.

ويوم أمس، أزاحت شركة أرامكو السعودية، شركة أبل الأمريكية عن مركزها الأول كأعلى قيمة سوقية في سوق الأسهم حول العالم لتؤكد نجاح توجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ورؤيته التي أطلقها قبل 3 سنوات.

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