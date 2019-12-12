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سهم أرامكو يتجه صوب 38.72 ريال في تداولات اليوم

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2019-12-12

سهم أرامكو يتجه صوب 38.72 ريال في تداولات اليوم

في ثاني أيام تداوله بسوق الأسهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع محللون أن يواصل سهم أرامكو مكاسبه القصوى، اليوم الخميس، في ثاني أيام تداوله بسوق الأسهم ليقفز إلى 38.72 ريال.

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وصعد سهم شركة أرامكو السعودية بالنسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي في مزاد قبل الافتتاح ليبلغ 38.7 ريال.

وبدأ أمس الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية “تداول” بالرمز 2222، حيث ارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته، كما ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو إلى 180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من التداول.

ويوم أمس، أزاحت شركة أرامكو السعودية، شركة أبل الأمريكية عن مركزها الأول كأعلى قيمة سوقية في سوق الأسهم حول العالم لتؤكد نجاح توجيهات ولي العهد، الأمير ورؤيته التي أطلقها قبل 3 سنوات.

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