- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يتجه صوب 38.72 ريال في تداولات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يتجه صوب 38.72 ريال في تداولات اليوم
في ثاني أيام تداوله بسوق الأسهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع محللون أن يواصل سهم أرامكو مكاسبه القصوى، اليوم الخميس، في ثاني أيام تداوله بسوق الأسهم السعودية ليقفز إلى 38.72 ريال.
وصعد سهم شركة أرامكو السعودية بالنسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي في مزاد قبل الافتتاح ليبلغ 38.7 ريال.
وبدأ أمس الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية “تداول” بالرمز 2222، حيث ارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته، كما ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو إلى 180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من التداول.
ويوم أمس، أزاحت شركة أرامكو السعودية، شركة أبل الأمريكية عن مركزها الأول كأعلى قيمة سوقية في سوق الأسهم حول العالم لتؤكد نجاح توجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ورؤيته التي أطلقها قبل 3 سنوات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر سهم أرامكو يتجه صوب 38.72 ريال في تداولات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.