فيديو.. حكم أخذ الكفيل مبلغاً ثابتاً شهرياً؟

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة القصيم، خالد المصلح، أنه يجب على الشخص الذي يعطي مبلغًا ثابتًا شهريًا للمكفول منه أن يسأل بأي حق أخذه.



وقال المصلح في حواره ببرنامج يستفتونك على قناة الرسالة، إن المال المأخوذ إذا كان وفق حق بين ظاهر، تأذن به الشريعة ولا يخالف الأنظمة فلا حرج في ذلك، وأما إن كان مخالفاً للنظام فلا يجوز، مشددًا على أن ذلك يدخل في المال الحرام.

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وتابع أنه من الممكن ترك هذا الطريق من التكسب والبحث عن طريق آخر، فإما أن يتم تشغيلهم في أعمال حقيقية، وإما أن يُطلب منهم نقل الكفالة إلى من يعملون عنده من غير مخالفة للنظام.

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