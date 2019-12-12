، "تشويه لوحة فتاة محجبة بالرياض" ووزير الثقافة لصاحبها: مبدع يا "كلاخ" وكلنا ندعمك ،

محمد بن مسعود - الدمام - صاحب اللوحة كان قد قال موجهاً كلامه للفاعل: "طيب انتظر تكمل أسبوع بعدين خربها"

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، دعمه للرسام السعودي "كلاخ" عقب تعرض أحد رسوماته في الرياض للتشويه من قبل مجهولين.

ونشر "كلاخ" على حسابه في "تويتر" اللوحة التي تعرضت للتشويه على جدار بالرياض، وقال: "طيب انتظر تكمل أسبوع بعدين خربها".

وعلق وزير الثقافة على تغريدة "كلاخ" قائلاً: "مبدع يا كلاخ وكلنا ندعمك، وزملائي سيتواصلون معك".وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان الرسام السعودي كلاخ