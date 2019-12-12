، الطائف تحصد المركز الأول في "التحدي" والثاني بـ"الأولمبياد الوطني للروبوت" ،

محمد بن مسعود - الدمام - إنجاز جديد.. و"اللهيبي": ثمرة لعمل تكاملي وجهود بذلت من الجميع

في منجز جديد حققته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف -ممثلة في وحدة الروبوت والذكاء الاصطناعي بقسم النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي للبنين- حصد فريق روبوت مدارس مجمع العبادي بالحوية، المركز الأول في التحدي، والثاني على مستوى المملكة، في الترتيب العام في الأولمبياد الوطني للروبوت مسار FTC المقام بتعليم جازان.

وأشاد المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال بن مبارك اللهيبي بهذه المشاركة المميزة، وما حققته من مراكز متقدمة؛ مؤكدًا أنها كانت ثمرة لعمل تكاملي ولجهود بذلت من الجميع مقدمًا التهنئة للطلاب وأسرهم ومكتب التعليم بالحوية للبنين التابعة له المدرسة.

وثمّن اللهيبي جهود إدارة النشاط الطلابي ممثلة في قسم النشاط العلمي وحدة الروبوت والذكاء الاصطناعي، في دعم وتحفيز أبنائهم لتحقيق أفضل النتائج. كما قدّم شكره لمدارس العبادي على توفير وتهيئة الظروف الملائمة للطلاب للمشاركة في الأولمبياد وتحقيق هذه النتيجة المتميزة.

الطائف الأولمبياد الوطني للروبوت