، جازان.. مقتل مواطن في ظروف غامظة والأمن يحقق ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصلت جثته للمستشفى ويُعتقد أن إصابته ناتجة عن طعن

استقبل مستشفى الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، أمس، جثة مواطن قُتل في ظروف غامصة؛ فيما تتولى الجهات المعنية تحقيقاتها في الحادثة.

وكشفت مصادر طبية لـ"الخليج 365" قائلة: إن جثة مواطن متوفى وصلت للمستشفى، ويُعتقد أن إصابته ناتجة عن طعن؛ فيما يجري التأكد من ذلك؛ مبينةً أنه يبلغ من العمر 39 عامًا.

وأشارت المعلومات إلى أن الجريمة وقعت في موقع يسمى العزة، ووفق معلومات عن الحادث فإنه قتل في سيارة، في محافظة الداير بني مالك وتولت الجهات الأمنية التحقيق في القضية.جازان مستشفى الداير بني مالك جثة مواطن