، أمير الكويت يأسف لما تعرّض له "الغانم" في مقبرة الصليبخات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تصرف لا يعكس ما جُبِل عليه الكويتيون من توادّ وتعاطف

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ببرقية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عبّر فيها عن أسفه وتأثره لما تَعَرّض له ذلك الأخير في مقبرة الصليبخات، من محاولة اعتداء باليد خلال أدائه واجب العزاء لعدد من الأسر الكويتية.

وقال أمير الكويت وفق صحيفة "الرأي" المحلية: هذا التصرف لا يمثل القيم الإسلامية وعادات وأخلاق أهل الكويت ولا يعكس ما جُبلوا عليه من توادّ وتعاطف وتراحم وتكاتف في السراء والضراء، ونسأل المولى تعالى أن يُديم على معاليه موفور الصحة والعافية.

وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين للغانم.أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرزوق الغانم مقبرة الصليبخات اعتداء باليد