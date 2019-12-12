- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ببرقية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عبّر فيها عن أسفه وتأثره لما تَعَرّض له ذلك الأخير في مقبرة الصليبخات، من محاولة اعتداء باليد خلال أدائه واجب العزاء لعدد من الأسر الكويتية.
وقال أمير الكويت وفق صحيفة "الرأي" المحلية: هذا التصرف لا يمثل القيم الإسلامية وعادات وأخلاق أهل الكويت ولا يعكس ما جُبلوا عليه من توادّ وتعاطف وتراحم وتكاتف في السراء والضراء، ونسأل المولى تعالى أن يُديم على معاليه موفور الصحة والعافية.
وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين للغانم.أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرزوق الغانم مقبرة الصليبخات اعتداء باليد
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 12:48 PM
قال: تصرف لا يعكس ما جُبِل عليه الكويتيون من توادّ وتعاطف
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ببرقية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عبّر فيها عن أسفه وتأثره لما تَعَرّض له ذلك الأخير في مقبرة الصليبخات، من محاولة اعتداء باليد خلال أدائه واجب العزاء لعدد من الأسر الكويتية.
وقال أمير الكويت وفق صحيفة "الرأي" المحلية: هذا التصرف لا يمثل القيم الإسلامية وعادات وأخلاق أهل الكويت ولا يعكس ما جُبلوا عليه من توادّ وتعاطف وتراحم وتكاتف في السراء والضراء، ونسأل المولى تعالى أن يُديم على معاليه موفور الصحة والعافية.
وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين للغانم.
، أمير الكويت يأسف لما تعرّض له "الغانم" في مقبرة الصليبخات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يأسف لما تعرّض له "الغانم" في مقبرة الصليبخات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.