، "جوازات الرياض" تضع خطة لإجازة منتصف العام: سخّرنا الطاقات البشرية والتقنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الهباس": يجب التأكد من صلاحية الجوازات وإصدار تأشيرات دخول البلد المقصود

أكد مدير جوازات منطقة الرياض، اللواء محمد بن نايف الهباس، أن جوازات منطقة الرياض وضعت الخطة اللازمة لإجازة منتصف العام، مسخّرةً طاقاتها البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير.

وقال "الهباس": انطلاقًا من توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ولتسهيل أمور المواطنين والمقيمين على حد سواء، وضمن استعدادات المديرية العامة للجوازات -ممثلة في جوازات منطقة الرياض- لإجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام؛ فقد تم وضع الخطة اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جواز السفر.

وأضاف: تم دعم خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لجواز السفر السعودي، وكذلك لخدمات المقيمين بالعدد الكافي.

وحث "الهباس" المواطنين على التأكد من صلاحية جوازاتهم، ومن إصدار تأشيرات الدخول للبلد المقصود؛ مشيرًا إلى أن بعض الدول لا تسمح بإصدار تأشيرات سفر لمن لديه مرافقون في نفس الجواز.

وأكد أهمية المحافظة على جواز السفر من التلف أو الضياع أو السرقة، والاحتفاظ به في مكان آمن، وعدم رهنه، وضرورة تسجيله لدى سفارات المملكة بالخارج، فور الوصول للدولة المقصودة.

وأردف: أجهزة الخدمة الذاتية تساعد على سرعة إنهاء إجراءات المسافرين في صالات المغادرة والقدوم بشكل آلي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وعلى الراغبين في السفر الحضور قبل موعد الرحلة بوقت كاف، والتأكد من صلاحية الجواز للمدة الكافية لتلك الدول المراد السفر لها.

ودعا "الهباس" المواطنين الذين ينوون السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية، التأكد من وضوح الصورة الشخصية والبيانات المسجلة وسلامتها من التلف، وكذلك التأكد من صلاحيتها؛ لكي لا يتعرضوا لأي إجراءات بسبب عدم استكمال الشروط والتعليمات المطلوبة التي تؤدي إلى تأخير سفرهم.جوازات الرياض المديرية العامة للجوازات