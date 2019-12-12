، "تعليم نجران" تنظّم ورشة عمل الاختبارات التحصيلية والدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لاستعراض نتائجها وجمع البيانات ومقارنتها بمتوسط الأداء العام

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران -ممثلة في إدارة الجودة وقياس الأداء اليوم- ورشة عمل "مراجعة الاختبارات التحصيلية والدولية" برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للاختبارات التحصيلية، بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة العامة للتعليم.

وهدفت الورشة إلى استعراض نتائج الاختبارات وجمع البيانات ومقارنة نتائجها بمتوسط الأداء العام للمملكة، وتحديد جوانب القوة والضعف على مستوى الإدارة وعلى مستوى كل مكاتب التعليم داخل الإدارة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن هذه الورشة تُعنى بجانب مهم من العملية التعليمية؛ وذلك بمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والمساعدين، وتُحقق رؤية الوزارة في تطوير الأداء وتجويده في الميدان التعليمي، وتساهم في رفع نواتج التعلم؛ مؤكدًا أن وجود البيانات والمعلومات الدقيقة التي تُلامس أرض الواقع سيُساهم في صنع القرارات الصحيحة لنجاح العملية التعليمية، وزيادة نسبة التحصيل الدراسي لدى أبنائنا الطلاب والطالبات؛ مما سيُسهم في التميز في الاختبارات التحصيلية وفي المسابقات الدولية وفي اختبار TIMSS، PISA، PIRLS؛ مثمنًا جميع جهود العاملين في الميدان التعليمي مطالبًا بمضاعفة الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران نجران مراجعة الاختبارات التحصيلية والدولية