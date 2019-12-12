، "تعليم نجران" تنظّم ورشة عمل الاختبارات التحصيلية والدولية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران -ممثلة في إدارة الجودة وقياس الأداء اليوم- ورشة عمل "مراجعة الاختبارات التحصيلية والدولية" برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للاختبارات التحصيلية، بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة العامة للتعليم.
وهدفت الورشة إلى استعراض نتائج الاختبارات وجمع البيانات ومقارنة نتائجها بمتوسط الأداء العام للمملكة، وتحديد جوانب القوة والضعف على مستوى الإدارة وعلى مستوى كل مكاتب التعليم داخل الإدارة.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن هذه الورشة تُعنى بجانب مهم من العملية التعليمية؛ وذلك بمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والمساعدين، وتُحقق رؤية الوزارة في تطوير الأداء وتجويده في الميدان التعليمي، وتساهم في رفع نواتج التعلم؛ مؤكدًا أن وجود البيانات والمعلومات الدقيقة التي تُلامس أرض الواقع سيُساهم في صنع القرارات الصحيحة لنجاح العملية التعليمية، وزيادة نسبة التحصيل الدراسي لدى أبنائنا الطلاب والطالبات؛ مما سيُسهم في التميز في الاختبارات التحصيلية وفي المسابقات الدولية وفي اختبار TIMSS، PISA، PIRLS؛ مثمنًا جميع جهود العاملين في الميدان التعليمي مطالبًا بمضاعفة الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران نجران مراجعة الاختبارات التحصيلية والدولية
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 12:18 PM
لاستعراض نتائجها وجمع البيانات ومقارنتها بمتوسط الأداء العام
أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران -ممثلة في إدارة الجودة وقياس الأداء اليوم- ورشة عمل "مراجعة الاختبارات التحصيلية والدولية" برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للاختبارات التحصيلية، بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة العامة للتعليم.
وهدفت الورشة إلى استعراض نتائج الاختبارات وجمع البيانات ومقارنة نتائجها بمتوسط الأداء العام للمملكة، وتحديد جوانب القوة والضعف على مستوى الإدارة وعلى مستوى كل مكاتب التعليم داخل الإدارة.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن هذه الورشة تُعنى بجانب مهم من العملية التعليمية؛ وذلك بمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والمساعدين، وتُحقق رؤية الوزارة في تطوير الأداء وتجويده في الميدان التعليمي، وتساهم في رفع نواتج التعلم؛ مؤكدًا أن وجود البيانات والمعلومات الدقيقة التي تُلامس أرض الواقع سيُساهم في صنع القرارات الصحيحة لنجاح العملية التعليمية، وزيادة نسبة التحصيل الدراسي لدى أبنائنا الطلاب والطالبات؛ مما سيُسهم في التميز في الاختبارات التحصيلية وفي المسابقات الدولية وفي اختبار TIMSS، PISA، PIRLS؛ مثمنًا جميع جهود العاملين في الميدان التعليمي مطالبًا بمضاعفة الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة.
، "تعليم نجران" تنظّم ورشة عمل الاختبارات التحصيلية والدولية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم نجران" تنظّم ورشة عمل الاختبارات التحصيلية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.