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تبدأ مدينة جدة بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ اعتبارًا من ساعات مساء اليوم الخميس؛ حيث تبدأ الغيوم الركامية تتشكل قبالة سواحل جدة، وتتحرك نحو المدينة لاحقًا مع ساعات الليل.
ووفق موقع "طقس العرب"، وبحسب الخرائط الجوية؛ فإن الحالة المتوقعة على مدينة جدة ستكون ضعيفة بالمجمل، قد ترتقي إلى الدرجة المتوسطة خلال فترة قصيرة جدًّا، وهي فترة ما بعد منتصف الليل، وتكون الهطولات المطرية رعدية الطابع خفيفة الشدة مجملًا، إلى متوسطة الشدة في فترات قصيرة وفي نطاقات محدودة من المدينة.
ويتوقع أن تكون الحالة الجوية المتوقعة قصيرة التأثير؛ حيث ستبدأ مع ساعات الليل الأولى بتخريجات بحرية، وتنتهي مع ساعات ما بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة؛ حيث يعود الطقس ليستقر مجددًا، وتتراجع فرص هطول الأمطار عن المدينة يوم الجمعة.حالة ماطرة أمطار حالة الطقس جدة
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 12:17 PM
يعود بعدها الطقس لينضبط مجددًا وتتراجع فرص الأمطار عن المدينة مع الغد
تبدأ مدينة جدة بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ اعتبارًا من ساعات مساء اليوم الخميس؛ حيث تبدأ الغيوم الركامية تتشكل قبالة سواحل جدة، وتتحرك نحو المدينة لاحقًا مع ساعات الليل.
ووفق موقع "طقس العرب"، وبحسب الخرائط الجوية؛ فإن الحالة المتوقعة على مدينة جدة ستكون ضعيفة بالمجمل، قد ترتقي إلى الدرجة المتوسطة خلال فترة قصيرة جدًّا، وهي فترة ما بعد منتصف الليل، وتكون الهطولات المطرية رعدية الطابع خفيفة الشدة مجملًا، إلى متوسطة الشدة في فترات قصيرة وفي نطاقات محدودة من المدينة.
ويتوقع أن تكون الحالة الجوية المتوقعة قصيرة التأثير؛ حيث ستبدأ مع ساعات الليل الأولى بتخريجات بحرية، وتنتهي مع ساعات ما بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة؛ حيث يعود الطقس ليستقر مجددًا، وتتراجع فرص هطول الأمطار عن المدينة يوم الجمعة.
، حالة ماطرة تلفّ جدة ليلة الجمعة.. غيوم تتحرك وهطولات تتهيأ وهنا قوتها ،
المصدر : الخليج 365
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