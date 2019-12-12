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استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وشهد الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين في الوزارة.الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 12:16 PM
بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وشهد الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
، وزير الداخلية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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