، وزير الداخلية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وشهد الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين في الوزارة.الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد