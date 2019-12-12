، صاروخ من غواصة مصرية بـ"المتوسط".. هل هي رسالة تحذير لـ"أردوغان"؟ ،

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نشر حساب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعى، على "فيس بوك" و"تويتر"، فيديو للأنشطة العسكرية التي تجريها القوات المسلحة المصرية في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبرز بين المغردين فكرة أنها تأتي كرسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومن بين الأمور التي برزت في فيديو الأنشطة العسكرية الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، كان الإعلان عن إطلاق صاروخ مضاد للسفن من غواصة مصرية بالبحر المتوسط.
وبحسب "سي إن إن" بالعربية، كان "أردوغان" قد قال في تصريحات سابقة على قناة "TRT" التركية إنه لا يمكن لمصر و"إسرائيل" واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا، وتابع: "سنقوم بحماية حدودنا البحرية وفق الاتفاقيات الدولية، وبذلك نحمي حقوقنا وحقوق الشطر التركي من قبرص".
ورأى "أردوغان" أن النطاق الجغرافي لتطبيق مذكرة التفاهم، الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر، يقع ضمن الحدود المائية لتركيا وليبيا وبات بمقدورهما التصرف فيها، مشيراً إلى أنه بموجبها سيعمل الجانبان معاً على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.غواصة مصرية أردوغان القوات المسلحة المصرية
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 12:24 PM
موجه للسفن.. ضمن أنشطة عسكرية تجريها القوات المسلحة المصرية في البحر
نشر حساب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعى، على "فيس بوك" و"تويتر"، فيديو للأنشطة العسكرية التي تجريها القوات المسلحة المصرية في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبرز بين المغردين فكرة أنها تأتي كرسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومن بين الأمور التي برزت في فيديو الأنشطة العسكرية الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، كان الإعلان عن إطلاق صاروخ مضاد للسفن من غواصة مصرية بالبحر المتوسط.
وبحسب "سي إن إن" بالعربية، كان "أردوغان" قد قال في تصريحات سابقة على قناة "TRT" التركية إنه لا يمكن لمصر و"إسرائيل" واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا، وتابع: "سنقوم بحماية حدودنا البحرية وفق الاتفاقيات الدولية، وبذلك نحمي حقوقنا وحقوق الشطر التركي من قبرص".
ورأى "أردوغان" أن النطاق الجغرافي لتطبيق مذكرة التفاهم، الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر، يقع ضمن الحدود المائية لتركيا وليبيا وبات بمقدورهما التصرف فيها، مشيراً إلى أنه بموجبها سيعمل الجانبان معاً على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.
، صاروخ من غواصة مصرية بـ"المتوسط".. هل هي رسالة تحذير لـ"أردوغان"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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