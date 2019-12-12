شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المصلح» يحسم الجدل حول أخذ الكفيل أجر شهري من المكفول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ الدكتور خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم الحكم الشرعي في أخذ الكفيل أجرة من المكفول نظير كفالته .
وقال “المصلح ” في برنامج يستفتونك على قناة ” الرسالة ” الفضائية أن هذا الأمر لا يجوز ويدخل في المال الحرام لأنه مخالف للشرع والأنظمة .
وقال كل إنسان سيُسأل : بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ، فعلى المرء أن يحاسب نفسه عن وجه الحق الذي أخذ به مالاً من غيره .
وأضاف من الأفضل للمتساءلة أن تبحث عن طريق آخر للتكسب ، أو أن تشغلهم في أعمال حقيقية ولا تعتمد على ما يدفعه العمال لها شهرياً وأن تنقل كفالتهم إلى من يعملون عنده .
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