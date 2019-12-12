شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير الباحة ينجح في إنهاء خلاف أسري دام لعقدين من الزمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نشرت إمارة منطقة الباحة مقطع فيديو يوثق نجاح مساعي أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، في إنهاء خلاف أسري دام لعقدين من الزمان.
ورصد الفيديو استقبال أمير الباحة في مكتبه مساء أمس الأربعاء، المواطن إبراهيم بن سعيد بن أحمد وأبناء أخيه على رأسهم أحمد بن محمد بن سعيد.
ودعا أمير الباحة خلال اللقاء بضرورة نبذ الخلافات خاصة بين أفراد الأسرة الواحدة، مبينًا أهمية أن يسود التآلف وروح الإخاء بين الجميع.
فيما عبر إبراهيم بن سعيد وأبناء أخيه عن شكرهم وامتنانهم لأمير المنطقة، وذلك على ما قدمه من خير في حل النزاع الأسري.
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