تعرف على تكلفة وثيقة التأمين الصحي الإلزامية للمعتمرين ومزاياها

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الرياض - علي القحطاني - كشف مصدر مسؤول عن تفاصيل وثيقة التأمين الصحي الشامل والإلزامي للمعتمرين الذي أعلنت عنه وزارة الحج .
ومن المقرر أن تبلغ التكلفة الشهرية له 189ريال ، مع إمكان المعتمر التجديد حال انتهاء التأمين المحدد بشهر من خلال شراء بوليصة تأمين صحي أخرى من المراكز الموجودة بالمطارات والمنافذ .
و ستتضمن الوثيقة المزايا التالية :
1-توفير تعويض للمعتمر حال تأخر الرحلة بمبلغ يصل إلى 500 ريال .
2-توفير تعويض يصل إلى 5000 ريال حال إلغاء الرحلة .
3-توفير 10 آلاف ريال كحد أعلى لإعادة جثمان المعتمر المتوفي لوطنه .
4- تعويض يصل إلى 100 ألف ريال لذوي المعتمر المتوفي بحادث .
5-تعويض يصل إلى 380 مليون ريال عن مجمل المتضررين في حادث واحد خلال مدة التأمين .
6- تغطية الحالات الصحية الطارئة حتى 100 ألف ريال .
7-تشمل الوثيقة التأمين على فقدان الأمتعة والرعاية الصحية والنقل الصحي والإسعافات والطوارئ .
وكانت وزارة الحج والعمرة قد وقعت أمس مع الشركة التعاونية للتأمين اتفاقية لتوفير التأمين الصحي يتم تفعيلها بمجرد وصول المعتمر المملكة .
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