شكرا لمتابعة خبر عن انفوجرافيك.. تعرف على خدمة التقديم على إعلان وظيفي في «طاقات» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” عن تفاصيل خدمة استعراض الإعلانات في البوابة الوطنية للعمل « طاقات ». ونشر” هدف ” انفوجرافيك عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ليوضح فيه مزايا هذه الخدمة وما تتيحه والتي جاءت كالتالي: – عرض تاريخ إضافة الإعلان الوظيفي إلى قائمة الاعلانات الوظيفية المفضلة الخاصة بك. – عرض تاريخ المباشرة في العمل. -عرض الشخص الذي قام بإضافة إعلان وظيفي إلى قائمة الإعلانات الوظيفية المفضلة الخاصة بك. Advertisements – التقدم إلى إعلان وظيفي معين – عرض ألسماء أصحاب العمل

” مدير النفيذي، مدير HR، فني للنيكات ” . – إزالة إعلان وظيفي محدد عن طريق تحديدها والنقر على ” احذف من المفضلة ” . – عرض العنوان والرقم المرجعي للإعلان الوظيفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفوجرافيك.. تعرف على خدمة التقديم على إعلان وظيفي في «طاقات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.