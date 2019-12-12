شكرا لمتابعة خبر عن «الخدمة المدنية» تكشف عن تفاصيل المؤهلات في جدارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه يمكن أن يكون هناك مؤهلان مختلفان للشخص على جدارة.
وردت الخدمة المدنية على استفسار في هذا الشأن، مبينة أنه لكل مؤهل نقاطه الخاصة في جدارة وعند التقديم يتطلب من الشخص تفعيل المؤهل الذي يرغب التقديم به.
ولفتت إلى أن التفعيل يتم عن طريق أيقونة تغيير أو إضافة ومن ثم بجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على تفعيل.
وأردفت وزارة الخدمة المدنية أنه بالإمكان أن يكون للشخص مؤهلان مختلفان والتقدم بأي منهما، ولكن لابد من تفعيل المؤهل المرغوب التقدم به، حيث لا يمكن أن يكون هنالك مؤهلان مفعلان.
وتابعت وزارة الخدمة المدنية أن التفعيل يكون عن طريق أيقونة تغيير أو إضافة المؤهل ومن ثم بجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على تفعيل.
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