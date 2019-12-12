شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، و الحرث، والداير بني مالك، والعارضة، و فيفا، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً .

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.