شكرا لمتابعة خبر عن اليوم.. بدء تشغيل الرصد الآلي لمخالفتي «الجوال» و«الحزام» بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس بدء تشغيل نظام الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء سير المركبة في شوارع محافظة الطائف .

ومن المقرر أن يتم إرسال رسائل نصية لأصحاب المركبات أو المفوضين بقيادتها بالمخالفات التي تسجل كما هو متعارف عليه .

وكانت “المرور ” قد انتهت لتوها من تركيب كاميرات المراقبة بشوارع محافظة الطائف ، حرصاً على السلامة العامة وتطبيق النظام بحق المخالفين .