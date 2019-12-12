شكرا لمتابعة خبر عن اليوم.. بدء تشغيل الرصد الآلي لمخالفتي «الجوال» و«الحزام» بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس بدء تشغيل نظام الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء سير المركبة في شوارع محافظة الطائف .
ومن المقرر أن يتم إرسال رسائل نصية لأصحاب المركبات أو المفوضين بقيادتها بالمخالفات التي تسجل كما هو متعارف عليه .
وكانت “المرور ” قد انتهت لتوها من تركيب كاميرات المراقبة بشوارع محافظة الطائف ، حرصاً على السلامة العامة وتطبيق النظام بحق المخالفين .
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