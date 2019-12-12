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عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، جريمة قتل وسرقة، على طريقة أفلام هوليود.

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جريمة مروعة بجوار الحرم المكي على طريقة أفلام هوليوود.. ومقطع فيديو يهز السعودية (شاهد)



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ووثّق مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مقتل شاب وسرقة سيارته في مكة، على مرأى ومسمع من رجال الأمن، ما أثار موجة غضب واسعة.

ويظهر المقطع المتداول، لحظة هجوم عصابة على شاب وإطلاق النار، بينما أشهروا السلاح في وجه رجال الأمن عندما حاولوا التدخل، ولاذوا بالفرار.

وسادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار الفيديو، من تفشي مثل هذه الجرائم التي تنشر الرعب بالمجتمع، وخاصة في العاصمة المقدسة.

وكان موظف بإحدى بلديات محافظة "بيشة" في المملكة، أطلق النار، أمس الأربعاء، على زميله في العمل، عقب انتهاء الدوام، وسلم نفسه للشرطة، ليتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبد الله في حالة حرجة لتلقي العلاج.

فتحت الجهات الأمنية بمحافظة بيشة، تحقيقًا في حادث إطلاق النار، فيما أكدت مصادر أن الحادث وقع على إثر خلافات بين الموظف وزميله، وفقًا لما نشره موقع "سبق".