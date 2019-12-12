أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا عن فتح باب التسجيل في قرعة الحج للعام 1441- 2020،حيث تم فتح باب التسجيل لقرعة الحج لضيوف الرحمن من الراغبين في التسجيل لأداء موسم الحج هذا العام في السعودية.

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف عن السماح بمُرافقة أثناء التسجيل للنساء اللاتي أعمارُهُن 65 عاماً فما فوق، وكانت حالتُهُن الصحية تلزم ذلك، علي أن يكون مَحرمُهُما واحد.

رابط تسجيل في قرعة الحج 2020 في ليبيا منظومة الحج الليبية من هنــــــا

ونوهت الهيئة أنه لا توجد إمكانية إتمام إجراءات التنازل لزوجات المواطنين الغير ليبيات ( منها أو إليها )، مع إتاحة فرصة تكرار تسجيل المحرم ( المرافق ) أثناء عملية تسجيل، و ذلك للأسر التي ليس لديها إلا محرم واحد على أن تكون صلة القرابة ضمن الحالات الآتية ( مرافقاً لوالدته، مرافاً لأخته، مرافقاً لأبنته، مرافقاً لزوجته / زوجاته ).

وأتاحت فرصة تسجيل زوجات المواطنين الغير ليبيات اللاتي لم يسبق لهن الحج مطلقا على أن يكون لديهن جواز سفر إلكتروني و أن يكون المحرم من الجنسية الليبية ( زوج، إبن، والد الزوج ) و أن يكون لديها خروج و عودة من مصلحة الجوازات و الجنسية و شؤون الاجانب، ان وفقها الله عن طريق القرعة .

وأنه على كبار السن وكذلك العاجزين بدنياً أو غيرهم من المصابين بالأمراض المزمنة ضرورة تسجيل مرافق.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيكون السكن رباعيا بحيث يكون نساء على حدى ورجال على حدى والطيران وفق المطارات المتاحة ذهابا وإيابا، ولايتم الشروع في استقبال المستندات، حتي يُعلن عن ذلك في موقع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، والصفحات التابعة لها.

كما وسيتم استبعاد كل من تبين مخالفته للشروط والضوابط المنصوص عليها في الإعلان.

شروط وضوابط التسجيل :-

أن يكون ليبي الجنسية.

ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج خلال 5 سنوات السابقة سواء كان على حسابه أو ضمن حجاج الحملة الليبية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة، ويستثنى من هذا الشرط المرافق، على أن لا يقل عمره عن (18 سنة)، علما بأنه بإمكان من عمره 24 سنة الدخول في التسجيل لقرعة عام 1442 هـ / 2021 م باعتبار أنه انذاك يصل عمره 25 .سنة

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أن يكون قادرا صحيّا، ويراعى فيه الآتي:

أن يكون معافاً من الأمراض العقلية والنفسية، وليس ممن يتعرض لفقدان الذاكرة بشكل جزئي أو كلي.

أن يكون معافاً من الأمراض السارية والأوبئة.

أن يكون حاصلاً على جواز سفر إلكتروني.

أن يقبل السفر والإقامة والنقل وفقاً لما يقتضيه برنامج تسفير الحجاج في مجموعات إشرافية.

سداد قيمة تكلفة الحج التي ستتقرر فيما بعد بموجب صك مصدق إلكتروني باسم: إدارة الحج والعمرة.

لا يتم تسجيل النساء إلا برفقة محرم شرعي .

لن يتم قبول أي تنازل أو استبدال إلا في الحالات القاهرة ( الوفاة / الطلاق / العجز الصحي أو العجز المادي الطارئ) ولأحد الأقارب من الدرجة الأولى .

إستثناء من الفقرة السابقة لن يتم قبول تنازل الزوجة لوالد الزوج أو والدته في الحالات القاهرة المذكورة سلفا إلا في حال أدائها حجة الفرض سابقا.

وفي وقت سابق، أهابت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالمواطنين الذين أدوا فريضة في العام 1439هـ / 2018 م ولم يسددوا تكلفة الحج، بتسديد التكلفة المستحقة عليهم.

وقالت الهيئة في إعلان نشرته أمس الأحد على صفحتها على موقع "فيسبوك" إن سداد القيمة المستحقة يكون في شكل صك إلكتروني بقيمة 5 الآف دينار ليبي باسم إدارة شؤون الحج والعمرة.